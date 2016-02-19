У Харкові затримали на хабарі одного з керівників місцевої фіскальної служби
Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрила протиправну діяльність одного з керівників відділу митного аудиту харківського управління Державної фіскальної служби.
Як повідомляє прес-центр СБУ, 42-річний посадовець систематично вимагав гроші з підприємців за непроведення перевірок їхньої діяльності, а також ненарахування штрафних санкцій за виявлені порушення законодавства.
Правоохоронці затримали службовця після одержання ним 40 тисяч гривень хабара від комерсанта.
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Вирішується питання щодо повідомлення фіскалу-хабарнику про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії, спрямовані на документування всіх епізодів злочинної діяльності здирника.
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