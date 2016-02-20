У Києві близько двох тисяч людей зібралися на віче в пам'ять про Героїв Небесної Сотні

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні близько двох тисяч людей вшановують пам’ять загиблих під час Революції Гідності.

Як передає кореспондент УНІАН, біля пам'ятного Хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні люди покладають квіти та схиляють голови у пам'ять за загиблими.

На сходах перед Жовтневим палацом виступають активісти, волонтери, учасники АТО, зокрема, вони всі висловлюють незадоволення діями влади та теперішньою ситуацією в країні.

Разом з тим волонтери висловлюють гнів, що після подій на Майдані багатьох активістів та патріотів, учасників АТО влада відправила за грати.

Серед учасників зібрання велика кількість представників сотні Самооборони Майдану та військових, які боронили незалежність України на Донбасі.

Люди в руках тримають різні прапори, стрічки, плакати та квіти.

Читайте такожУ центрі Києва активісти закидали офіс компанії Ахметова бруківкою (фото)

В програмі заходів очікується, що люди пішою ходою пройдуть центральними вулицями Києва у напрямку Михайлівського собору в пам'ять за загиблими на Майдані.