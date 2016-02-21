Представники так званих "Радикальних правих сил" мають звільнити готель "Козацький" на Майдані о 19:00

Про це в коментарі Громадському заявив директор департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони Валентин Федічев.

«Готель звільняють о 19 годині. Справа в тому, що вони хотіли взяти участь у віче. Тому після віче», – заявив Федичів.

Читайте такожПравоохоронці не планують застосовувати силу до активістів на Майдані - МВС

Він додав, що буде знаходитись на Майдані «до того часу, поки ті люди, які представляються «РПС», не звільнять готель».

Слід зазначити, що раніше Федичів заявив, що «Радикальні праві сили» звільнять готель «Козацький» о 16:00, і Міноборони контролюватиме виселення.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого близько 50 осіб у камуфляжі зайняли декілька приміщень готелю "Козацький" у центрі Києва на Майдані Незалежності.