На Донеччині до 12 років засудили міліціонера, який застрелив чоловіка на блокпосту
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області засудив до 12 років ув'язнення полтавського міліціонера, який застрелив чоловіка на блокпосту.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, під час судових слухань було встановлено, що наприкінці 2014 року помічник начальника Чутівського райвідділу УМВС у Полтавській області прибув з відрядженням у Донецьку область з метою несення служби по охороні громадського порядку в районах проведення АТО.
17 грудня 2014 року міліціонер ніс службу на блокпосту в Костянтинівці. Зупинивши один з автомобілів для перевірки документів, між ним і трьома пасажирами авто виник конфлікт.
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Міліціонер вистрілив з автомата Калашникова, в результаті чого вбив одного і поранив іншого пасажира автомобіля. Через кілька днів тіло загиблого було виявлено біля кладовища в Костянтинівському районі.
Наприкінці минулого тижня суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ст. 128 (необережне тяжке тілесне ушкодження) і ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України.
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Прокуратура Донецької області вважає цей вирок занадто м'яким і готується оскаржити його в апеляційному порядку. На думку обвинувачів, чоловік повинен понести вищу міру покарання – 15 років в'язниці.