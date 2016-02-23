На Донеччині до 12 років засудили міліціонера, який застрелив чоловіка на блокпосту

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, під час судових слухань було встановлено, що наприкінці 2014 року помічник начальника Чутівського райвідділу УМВС у Полтавській області прибув з відрядженням у Донецьку область з метою несення служби по охороні громадського порядку в районах проведення АТО.

17 грудня 2014 року міліціонер ніс службу на блокпосту в Костянтинівці. Зупинивши один з автомобілів для перевірки документів, між ним і трьома пасажирами авто виник конфлікт.

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Міліціонер вистрілив з автомата Калашникова, в результаті чого вбив одного і поранив іншого пасажира автомобіля. Через кілька днів тіло загиблого було виявлено біля кладовища в Костянтинівському районі.

Наприкінці минулого тижня суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ст. 128 (необережне тяжке тілесне ушкодження) і ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України.

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Прокуратура Донецької області вважає цей вирок занадто м'яким і готується оскаржити його в апеляційному порядку. На думку обвинувачів, чоловік повинен понести вищу міру покарання – 15 років в'язниці.