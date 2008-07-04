«Мостобуд» прокладає свою дорогу до Храму

Безоплатну допомогу Українській православній церкві на суму понад 300 тис. грн. надасть у 2008 році відкрите акціонерне товариство «Мостобуд».

Зокрема, за ці кошти буде проведено відновлення храмів і впорядкування прилеглих територій, повідомили УНІАН у компанії.

Відповідний договір підписали голова наглядової ради «Мостобуду» Володимир ПРОДИВУС і Архієпископ Вишгородській, Вікарій Митрополита Київського і всієї України, Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПАВЛО.

Вже розпочалися роботи з відновлення монастиря в селі Млинів Рівненської області. Всього тут на потреби монастиря буде вкладено понад 90 тис. грн.

«Допомога своїй церкві – не епізод, а продовження традиції, щире прагнення душі мостобудівників», - прокоментував кореспонденту УНІАН В.ПРОДИВУС.

Нинішній договір про співпрацю має на меті «відновлення християнських традицій, прихильності християнським основам сімейного життя, дотримання кожною людиною святих заповідей і моральних устроїв християнства в ім`я високих ідеалів служіння Богу й Україні».

Голова наглядової ради «Мостобуду» звернув увагу на те, що даний договір стосується фінансової допомоги Церкві. Головне ж у тому, що, працюючи на благо своєї Церкви, люди очищаються, ростуть духовно, пов`язують щасливе майбутнє своїх сімей із дорогою до Храму, зазначив В.ПРОДИВУС.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство «Мостобуд» - мостобудівний лідер в Україні та країнах СНД. За більш ніж 60 років компанією побудована більшість мостів в Україні, зокрема в Києві – міст Метро, міст імені Патона, Парковий, Дарницький, Московський і Південний, мостові споруди на автобані Київ-Одеса і в інших регіонах країни. Відома марка компанії в близькому й далекому зарубіжжі – в російському Заполяр’ї, на БАМі, у В`єтнамі, Лівані, Анголі, Сирії, Туреччині, Афганістані, Чехії, Фінляндії.

Відродження компанії почалося в 2003 році з приходом нових інвесторів. Порівняно з 2002 роком сьогоднішній «Мостобуд» у 9 разів збільшив обсяги робіт, виконуваних власними силами, за цей же період майже вдвічі зросла кількість працюючих у компанії, а середня заробітна плата працівників (зокрема в регіонах) збільшилася втричі й практично зрівнялася зі столичною. Акціонери «Мостобуду» активно інвестують інноваційні технології й оновлення технопарку компанії.

На сьогоднішній день «Мостобуд» є генпідрядником на будівництві позакласних мостових споруд – Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві й автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі.

У липні ВАТ «Мостобуд» приступив до реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський».