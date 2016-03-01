СБУ озвучила масштаби недопущених терактів в Україні
10:41, 01 березня 2016Суспільство
589 0
Спецслужби не допустили в Україні близько 200 терористичних актів.
СБУ запобігла близько 200 терактів / Фото УНІАН
Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі одного з телеканалів, передає ВВС Україна.
За його словами, правоохоронці на території України припинили діяльність 29 диверсійних груп і вилучили величезний арсенал зброї.
Читайте такожУ Маріуполі запобігли теракту: СБУ вилучила реактивний піхотний вогнемет "Шмель" і карти міста (фото)
Раніше УНІАН повідомляв, що з початку проведення антитерористичної операції в Донецькій області задокументовано 399 терактів проти мирного населення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter