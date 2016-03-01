СБУ озвучила масштаби недопущених терактів в Україні

Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі одного з телеканалів, передає ВВС Україна.

За його словами, правоохоронці на території України припинили діяльність 29 диверсійних груп і вилучили величезний арсенал зброї.

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Раніше УНІАН повідомляв, що з початку проведення антитерористичної операції в Донецькій області задокументовано 399 терактів проти мирного населення.