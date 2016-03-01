Глава Нацполіції вважає несправедливим запобіжний захід водієві "смертельного" BMW

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"У мене до останнього залишалася маленька надія, що у справі про оскаженілий BMW і його водія суд прийме справедливе рішення. Але виявилося, що поліцейський, який виконував свої обов'язки і намагався припинити незаконні дії людини в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння, сидить за гратами. А водій, готовий на божевільній швидкості збивати людей, відпущений судом під особисте зобов'язання", - написала Деканоїдзе.

На думку глави Нацполіції, це рішення суду дасть привід всім порушникам відчувати себе безкарними.

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"Будьте обережні і дивіться по сторонах! Тепер всі п'яні водії на оскаженілих машинах будуть впевнені у своїй безкарності. Адже завжди знайдеться суд, який відпустить їх", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше сьогодні Голосіївський районний суд Києва відпустив Храпачевського під особисте зобов'язання. У відповідності з обраною мірою покарання, він повинен повідомляти слідчому про зміну адреси проживання, якщо це станеться, йому заборонено відвідувати заклади, де реалізують алкогольні напої, а також він повинен знайти постійну роботу.

Прокуратура вимагала для водія BMW цілодобовий домашній арешт.