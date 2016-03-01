Користувачі соцмереж сьогодні активно відзначають Всесвітній день котів (фото, відео)
16:16, 01 березня 2016Суспільство
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В перший день весни по всьому світу відзначають день котів.
Сьогодні відзначають Всесвітній день кішок
Сьогодні, 1 березня, по всьому світу відзначають неофіційне свято на честь котів. Відзначається, що в цей день люди вшановують заслуги котів, показують їм своє шанування та любов.
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Користувачі соціальних мереж в цей день активно публікують різні смішні фотографії і відео з котами.
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