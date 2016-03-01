Місія ОБСЄ фіксує значне погіршення ситуації з безпекою на Донбасі

Як йдеться у звіті місії за 29 лютого, опублікованому сьогодні, спостерігачі побачили значне збільшення порушень режиму припинення вогню у Донецькій області у порівнянні з попереднім днем.

Зокрема, представники місії звернули увагу, що якщо 28 лютого під час перебування у центрі Донецька, було зафіксовано 95 вибухів з боку заходу від місця розміщення спостерігачів (місія не змогла визначити тип озброєння, з якого вівся вогонь), то наступного дня, 29 лютого, під час перебування на центральному залізничному вокзалі Донецька, було зафіксовано 174 вибухи.

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За оцінкою місії ОБСЄ, ці вибухи були спричинені від використання артилерії та мінометних залпів. Разом з цим місія не змогла визначити тип озброєння у випадку двох вибухів та двох влучень снарядів. Місія також зафіксувала сотні черг застосування вогню із стрілецької зброї, мало- та великокаліберних кулеметів, 30 мм гармат та автоматичних гранатометів. Вогонь вівся на відстані від 500 м до 10 км зі сторони півдня, заходу, південного заходу, півночі, північного сходу та північного заходу від місця перебування спостерігачів.

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В той же час, впродовж вечора та нічних годин 28-29 лютого під час перебування у контрольованому урядом України Світлодарську, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 54 невизначених вибухи та 50 одиночних пострілів зі стрілецької зброї на відстані 4 км на південний схід від своїх позицій.

Також, перебуваючи в окупованому Дебальцевому, спостерігачі 29 лютого зафіксували 10 невизначених вибухів на відстані 8 км з боку північного заходу.

Порушення режиму припинення вогню також були зафіксовані у контрольованій бойовиками "ДНР" Олександрівці (43 вибухи та 6 черг вогню із 23мм гармат), у Петровському районі Донецька (21 вибух, 34 черги вогню та 50 одиночних пострілів з стрілецької зброї), у Мар'їнці (23 вибухи та 21 спалах застосування вогню зі стрілецької зброї та крупнокаліберних кулеметів на відстані 1-2 км на північний схід та 38 вибухів та 15 пострілів з автоматичних гранатометів на відстані 3-6 км з боку північного сходу).

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На околицях контрольованого бойовиками "ДНР" селища Зайченко, місія впродовж двогодинного періоду зафіксувала понад 50 невизначених вибухів та інтенсивний вогонь з мінометів, артилерії та стрілецької зброї.