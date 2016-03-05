На Закарпатті прикордонники затримали 9 нелегалів із Сирії та В'єтнаму

Протягом доби прикордонники Чопського та Мукачівського загонів на ділянках відповідальності відділів "Великий Березний" та "Лужанка" затримали 9 нелегальних мігрантів з Сирії та В'єтнаму, які намагалися незаконо потрапити до країн ЄС.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, прикордонники Чопського загону затримали 7 громадян В'єтнаму неподалік від кордону зі Словаччиною.

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Крім того, прикордонники відділу Мукачівського загону затримали двох вихідців з Сирії, які також намагалися незаконно перетнути кордон. Один із затриманих проживав в Україні вже майже 11 років.