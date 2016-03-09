Стали відомі подробиці конфлікту біля пункту пропуску "Каланчак", де поліцейський стріляв в учасника блокади

03:16, 09 березня 2016
Суспільство
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Учасники конфлікту біля пункту пропуску "Каланчак" на межі з окупованою АРК по-різному тлумачать події минулої ночі.

скріншот відео/tsn.ua

За офіційною версією поліції, учасник блокади Криму в стані алкогольного сп'яніння порвав український паспорт жінці, що поверталася на півострів, ідеться в сюжеті ТСН.

Чоловікові не сподобалося, що жителька Сімферополя поверталася додому з повною сумкою подарунків, які купила в Україні. Та викликала поліцію. Після появи правоохоронців боєць батальйону "Айдар" почав погрожувати поліцейському пістолетом. У відповідь отримав постріл у ноги та поранення коліна і стегна.

"Айдарівець" із позивним "Татарин" не заперечує, що випивав у кафе. Але подальший перебіг подій змальовує по-іншому. Твердить, що вийшов на запрошення правоохоронців, а про жінку взагалі нічого не знав.

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"Я взагалі не зрозумів, як це відбулося. Зараз вони мені будуть розповідати, що я там нападав, погрожував, стріляв. Ще раз пояснюю: не було патронів навіть стріляти. Я не знаю про жінку, ніхто мені не говорив про жінку", - каже він.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статями про незаконне зберігання зброї та непокору правоохоронним органам. Координатори блокади Криму факт псування українського паспорту підтвердили. Однак що саме "Татарин" до цього причетний – ні. Наразі просто допомагають потерпілій.

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"Зараз вона перебуває у нас. Їй зняли номер у готелі, погодували, напоїли. Вона зараз відпочиває. Допомагаємо їй робити документи і паспорт", - розповіла прес-секретар громадської блокади Криму Евеліна Арифова.

Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області поліцейський застосував зброю проти учасника акції з блокади Криму для припинення протиправних дій. Пораненого чоловіка госпіталізовано. Каланчацьким відділенням поліції порушено кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").

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