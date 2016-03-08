Збройний конфлікт на кордоні з Кримом: поліцейський стріляв в учасника блокади півострова

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Читайте також"Або ми з Росією воюємо, або торгуємо": Москаль попросить Кабмін заборонити транзит транспорту РФ через УкраїнуЗокрема, згідно з повідомленням, 8 березня о 02.20 до чергової частини Каланчацького відділення поліції надійшла інформація про те, що жінка просить допомоги біля контрольно-пропускного пункту «Каланчак». На місце виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції та бійці роти патрульної поліції особливого призначення «Херсон».

Правоохоронці встановили, що у жінки виник конфлікт з активістами-учасниками «блокади Криму». Під час перевірки один з активістів направив пістолет на поліцейського роти «Херсон», йдеться в повідомленні.

«Згідно зі ст. 46 закону «Про Національну поліцію», працівник поліції попередив правопорушника вголос про можливе застосування зброї та здійснив постріл вгору. Останній не припинив протиправні дії, після чого поліцейський був змушений застосувати зброю та здійснив постріл у праву ногу активісту», - повідомили в поліції.

Чоловіка доставлено до Каланчацької центральної районної лікарні. Стан його здоров’я задовільний.

За даним фактом керівництвом Головного управлінням Національної поліції в Херсонські області призначене службове розслідування.

Із місця події вилучено пістолет, який направлений на експертизу.

Каланчацьким відділенням поліції порушено кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").