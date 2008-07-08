Три облради просять Папу Римського надати УГКЦ статус Патріархату

Івано-Франківська, Львівська і Тернопільська облради просять Папу Римського надати Українській греко-католицькій церкві статус Патріархату.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні звернення трьох областей до Папи Римського Бенедикта ХVІ розглянула і підтримала позачергова сесія Івано-Франківської обласної ради.

У зверненні нагадується, що «незважаючи на офіційну заборону та жорстокі переслідування в добу тоталітаризму, Церква зберегла свої ієрархічні структури, а в грудні 1989 року домоглася офіційної легалізації».

«Українська греко-католицька церква належить до церков візантійського обряду. Вона перебуває у повному сопричасті з Римським Архієреєм і визнає його верховенство», – наголошується у документі.

«Сьогодні вона (УГКЦ – УНІАН) займає друге місце в Україні за кількістю релігійних громад. Серед Східних католицьких церков власного права за чисельністю вірних УГКЦ є найбільшою», – констатують депутати.

Вони переконані, що “упродовж складного та жертовного історичного шляху Українська Греко-Католицька Церква досягла духовної зрілості”, а також підкреслюють особливе значення для українського суспільства мучеників, “які в духовному плані протистояли тоталітаризму і сьогодні є джерелом надії в дуже складних пострадянських обставинах”.

«На наше переконання, ця Церква досягла якості та рівня патріархату і має підстави для того, щоб бути визнаною як Патріарша Церква», - сказано у зверненні.

На думку депутатів, визнання Патріархату УГКЦ стане «доленосним рішенням для подальшої діяльності Церкви та розвитку Української Держави».

Водночас Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська обласні ради просять Папу Римського проголосити святими Митрополита Андрея Шептицького і Патріарха Йосипа Сліпого. «Їхнє щире служіння вірі Христовій та власному народу є прикладом для наслідування і заслуговують на найвище вшанування і в Церкві, і в суспільстві», - йдеться у зверненні обласних рад.

Крім того, Івано-Франківська обласна рада направила листа до кардинала Леонардо САНДРІ, префекта Конгрегації для Східних Церков, який прибуде з візитом в Україну, з проханням передати це звернення Бенедиктові ХVІ разом із «найсердечнішими словами вдячності та молитовної підтримки».

«Переконані, що визнання Патріархату УГКЦ стане визначальним кроком на шляху єднання українців-християн в єдину Помісну Церкву, не порушуючи сопричастя Церков», - наголошується у листі до кардинала.

Довідка УНІАН. Леонардо САНДРІ прибуває до Львова 10 липня, а 12-13 липня у Зарваниці Тернопільської області візьме участь у паломництві до Марійської духовної святині.