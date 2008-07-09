Заступник міністра про бюджет, вимоги СОТ і "зелену корзину"

Проект змін до Державного бюджету на 2008 рік, внесений у Верховну Раду України, щодо розміру фінансування аграрного сектора в цілому відповідає вимогам Світової організації торгівлі.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

«В цілому, підтримка багато в чому залежить не просто від фіксованих цифр, але також – від валових обсягів виробництва. Ростуть валові обсяги виробництва, ми на це розраховуємо, ростуть можливості підтримки», - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Він зазначив, що велика кількість програм фінансується в рамках «зеленої корзини», тобто їх фінансування не обмежене конкретними сумами.

Відповідаючи на запитання, чи відповідають вимогам СОТ подані до Верховної Ради поправки до бюджету, В.П’ЯТНИЦЬКИЙ сказав: «В цілому, відповідають. Інша річ, що кінцеві розрахунки робляться постфактум. Але за приблизними оцінками вони входять у необхідні параметри».