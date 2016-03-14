Журналісти з'ясували, які чиновники потрапили за ґрати за величезні хабарі (інфографіка)

Про це свідчать дані Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), повідомляє ТСН.uа.

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Перше місце в списку займає голова районної податкової інспекції в Чернівецькій області. Чиновника піймали на хабарі у 640 тисяч гривень. Він отримав 8,5 років в'язниці, повідомляє "Слово і Діло".

У трійку лідерів-корупціонерів також увійшли генерал-лейтенант Державної прикордонної служби, екс-заступник ДСНС (349 тис. грн, 10 років в'язниці з конфіскацією) і адвокат з Одеси (280 тис. грн, 4,5 роки в'язниці).