Журналісти з'ясували, які чиновники потрапили за ґрати за величезні хабарі (інфографіка)
19:22, 14 березня 2016Суспільство
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В період з 22 червня до 31 грудня 2015 року за вчинення корупційних злочинів притягнуто до відповідальності 92 українських чиновника.
Перше місце в списку займає голова районної податкової інспекції в Чернівецькій області / 1i.com.ua
Про це свідчать дані Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), повідомляє ТСН.uа.
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Перше місце в списку займає голова районної податкової інспекції в Чернівецькій області. Чиновника піймали на хабарі у 640 тисяч гривень. Він отримав 8,5 років в'язниці, повідомляє "Слово і Діло".
У трійку лідерів-корупціонерів також увійшли генерал-лейтенант Державної прикордонної служби, екс-заступник ДСНС (349 тис. грн, 10 років в'язниці з конфіскацією) і адвокат з Одеси (280 тис. грн, 4,5 роки в'язниці).
Інфографіка / tsn.ua
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