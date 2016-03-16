Більшість українців вважають, що влада веде Україну в неправильному напрямку - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, оприлюднені сьогодні під час прес-конференції.

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Зокрема, 78,3% респондентів відповіли, що керівництво України веде країну в неправильному напрямку. Варіант «у правильному напрямку» обрали 12% респондентів. Ще 9,6% респондентів не змогли відповісти на запитання.

Також дослідження показало, що 87,2% дорослих громадян України вважають, що за останні два роки соціально-економічна ситуація трохи або значно погіршилася. Покращення відзначають 2,8%, а 8% вважають, що в цілому ситуація не змінилася.

Серед тих респондентів, які відзначають погіршення соціально-економічної ситуації, 33,2% вважають відповідальним найбільшою мірою прем’єр-міністра Арсенія Яценюка. Ще 24,2% називають найбільшою мірою відповідальним президента Петра Порошенка. На Кабінет міністрів у цілому покладають відповідальність 11,1% респондентів. Решта варіантів обиралися респондентами рідше.

Крім того, як свідчить опитування, на думку 27,6% дорослих громадян України, найбільшу відповідальність за розпад коаліції несе прем’єр-міністр. На президента найбільшу відповідальність покладають 21,5%. На «Батьківщину» і Юлію Тимошенко покладають найбільшу відповідальність 7,1% респондентів. Решта варіантів обиралися рідше.

Водночас 43,4% громадян відповіли, що підтримують проведення найближчим часом дострокових парламентських виборів як один із способів мирного перезавантаження влади в Україні, не підтримують - 34,1%.

Проведення найближчим часом дострокових президентських виборів, як один із способів мирного перезавантаження влади в Україні, підтримують 40,9% громадян, не підтримують - 37,5%.

Опитування проведено КМІС з 23 лютого по 8 березня 2016 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2039 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім Криму) за 4-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн–ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.