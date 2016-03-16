Майже 67% українців вважають міжнародні переговори виходом з ситуації на Донбасі - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, оприлюднені сьогодні на прес-конференції.

Варіант «активізація військових дій, наступ до повного звільнення Донбасу» вибрали 20,4% респондентів. Ще 13% респондентів не змогли відповісти на питання.

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Опитування проведене КМІС з 23 лютого по 8 березня 2016 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2039 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім Криму) з 4-ступінчастою стохастичною вибіркою із квотним відбором на останньому щаблі, яка репрезентативна для населення України віком від 18 років.

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У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, яка контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і при дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: - 3.3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2,0% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.