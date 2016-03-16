Майже 67% українців вважають міжнародні переговори виходом з ситуації на Донбасі - опитування

12:17, 16 березня 2016
Суспільство
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66,6% українців вважають найбільш прийнятним варіантом врегулювання ситуації на Донбасі «продовження міжнародних переговорів».

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, оприлюднені сьогодні на прес-конференції.

Варіант «активізація військових дій, наступ до повного звільнення Донбасу» вибрали 20,4% респондентів. Ще 13% респондентів не змогли відповісти на питання.

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Опитування проведене КМІС з 23 лютого по 8 березня 2016 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2039 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім Криму) з 4-ступінчастою стохастичною вибіркою із квотним відбором на останньому щаблі, яка репрезентативна для населення України віком від 18 років.

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У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, яка контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і при дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: - 3.3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2,0% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

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