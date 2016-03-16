У Латвії затримали раніше видвореного з України журналіста пропагандистського каналу Russia Today (видео)

Філліпс спочатку намагався очолити колону легіонерів і їхніх прихильників у старій Ризі, проте охорона не дозволила йому це зробити, передає Delfi.

Пізніше Філліпс, на якому був помаранчевий жилет представника преси, кричав "Чому ви прославляєте фашизм?" і намагався домогтися від учасників ходи відповіді на свої питання. У більшості випадків спроби Філліпса були проігноровані.

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Зрештою Філліпс був затриманий. Поліція не пояснила його затримання, коротко сказавши самому затриманому, що він провокує людей. Присутні вітали затримання журналіста оплесками.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2014 року СБУ затримала Філліпса та прийняла рішення про його видворення із забороною в'їзду на 3 роки.

Нагадаємо, 21 грудня 2015 року "голова "ЛНР" Ігор Плотницький нагородив Грема Філліпса медаллю "За заслуги" II ступеня.