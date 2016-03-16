У Вінниці СБУ затримала терориста "Фронту ан-Нусра", який воював у Сирії (фото)
13:57, 16 березня 2016Суспільство
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У Вінниці СБУ затримала іноземця – члена міжнародної терористичної організації "Фронт ан-Нусра", - який впродовж 2012-2014 років брав участь у бойових діях на території Сирії.
СБУ затримала терориста на території Вінниці / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у Службі безпеки України, в зв’язку з причетністю до злочинів терористичного характеру він перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.
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Рішенням суду іноземця затримано на 40 діб для вирішення питання про екстрадицію, йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, угруповання "Фронт ан-Нусра" є сирійським осередком "Аль-Каїди".
Терориста затримали у Вінниці / sbu.gov.ua
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