У Вінниці СБУ затримала терориста "Фронту ан-Нусра", який воював у Сирії (фото)

Як повідомили УНІАН у Службі безпеки України, в зв’язку з причетністю до злочинів терористичного характеру він перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.

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Рішенням суду іноземця затримано на 40 діб для вирішення питання про екстрадицію, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, угруповання "Фронт ан-Нусра" є сирійським осередком "Аль-Каїди".