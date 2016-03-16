Москаль заявив, що на його сайт третю добу здійснюється DDoS-атака

Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявляє, що на його сайт третю добу здійснюється DDoS-атака

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.

Як йдеться у повідомленні, сайт працює нестабільно, вмикається по кілька годин на добу й знову «зависає». Розміщення новин на ньому ускладнене, а розсилка з електронної пошти призупинена.

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За словами Москаля, хакерська атака почалася одразу після розміщеної на сайті його заяви про те, що "Мукачево стало найгарячішою точкою Закарпаття", в якій Москаль покладає відповідальність за проблеми та скандали в регіоні на партію "Єдиний центр".

У прес-службі ОДА також додали, що відновленням стабільної роботи сайту займаються фахівці, а до того інформація щодо діяльності Москаля та його заяви розміщуватимуться тільки на сайті Закарпатської облдержадміністрації www.carpathia.gov.ua та поширюватимуться через прес-службу ОДА.