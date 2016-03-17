Експерти оцінили можливість введення ЄС санкцій проти фігурантів "списку Савченко" на чолі з Путіним

Депутат Європарламенту, лідер Партії Зелених Ребекка Хармс переконана, що ЄС повинен наполягати на тому, щоб Надія Савченко, а також всі ті з України, кого незаконно утримують в Росії як політичних в'язнів, були звільнені.

"Ці випадки є черговою демонстрацією активного втручання Кремля в ситуацію в Україні. Мінські угоди передбачають обмін полоненими. Не має значення, де необхідно їх виконувати – на Донбасі, в Москві або в Сибіру", - сказала вона.

На думку євродепутата, персональні санкції проти офіційних осіб РФ можуть доповнити більш загальні санкції і торкнутися людей, безпосередньо причетних до порушення прав людини і політично мотивованого правосуддя.

"Ймовірність введення таких санкцій не дуже велика. Для їхнього запровадження на рівні ЄС нам необхідно одноголосне рішення міністрів закордонних справ, яке потім повинно стати обов'язковим для виконання у всіх країнах-членах. Враховуючи позицію деяких країн-членів, які сумніваються навіть у чинних особистих й економічних санкціях, якими ЄС відреагував на анексію Криму і на війну на Донбасі, то те, що це відбудеться, - малоймовірно. Тим не менш, важливо підтримувати тиск на країни-члени. У минулому ми вже бачили, що такі санкції вводили окремі країни. У справі Литвиненка так вчинила Великобританія. Це має бути прикладом для інших", - вважає Хармс.

Читайте такожУ Путіна прокоментували заклик Обами звільнити Савченко

Депутат Європарламенту Пятрас Аустрявичюс вважає моральним обов'язком ЄС захищати Надію Савченко і впевнений, що єдиний спосіб, яким можна впливати на керівництво і судову систему Росії – це поширити на них санкції. "Однак реальність така, що по іншу сторону – російська влада, яка вирішила - причому найвищому рівні провести свій "показовий суд". Путіну явно не приносить задоволення спостерігати, як Надія Савченко стає символом боротьби України за волю і гідність, і тепер, схоже, він вирішив публічно принизити її", - сказав він.

При цьому Аустрявичюс зазначив, що у Європейського Союзу є більше важелів впливу на ситуацію, ніж в України. "У цій логіці я ініціював публічне звернення членів Європейського Парламенту до пані Могеріні і Ради закордонних справ ЄС з проханням про введення санкцій проти осіб, перерахованих у списку Савченко". Я вважаю моральним обов'язком ЄС захищати Надію, і єдиний спосіб, яким можна впливати на керівництво і судову систему Росії – це поширити на них санкції. Ці особи повинні бути позбавлені привілеїв відвідувати Європу або використовувати наші банківські системи для своїх брудних, корупційних грошей. Випадок Надії Савченко – це реальне відображення того, якими кримінальними та корумпованими стали керівництво і судова система Росії в останні роки. І якщо це сталося з вини Путіна, то чому б йому не опинитися в списку санкцій і самому?", - вважає євродепутат.

Читайте такожПорошенко пропонує ЄС ввести санкції проти причетних до ув'язнення Савченко

Народний депутат від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Олена Кондратюк вважає, що українські політики докладають максимум зусиль для того, щоб звільнити Надію Савченко.

"Ми писали офіційні листи всім лідерам країн світу з вимогою публічно виступити на підтримку Надії. Публічно виступили Хілларі Клінтон, Фредеріка Могеріні. Чекаємо виступу канцлера Німеччини", - сказала народний депутат.

При цьому вона зазначила, що "список Савченко", складений за ініціативою групи українських парламентарів, відрізняється від свого прототипу "списку Магнітського" наявністю першого номера Володимира Путіна. "І це означає, що Європі буде дуже складно його одноголосно прийняти", - вважає Кондратюк.

Читайте такожОбама особисто закликав Путіна звільнити Савченко

Український блогер Вадим Фульмахт висловив думку, що найбільш ймовірний результат справи – це великий розмін за участю російських військових злочинців і українських заручників на зразок Савченко і Сенцова. "У суді Надю визнають винною, але потім Путін її помилує і продемонструє "жест доброї волі" - це цілком ймовірно. Хоча Кремль може як умову звільнення вимагати від України піти на поступки ЛДНР, а це неприйнятно. Не можна відкидати і найбільш трагічний варіант. На милосердя російської влади ніхто не сподівається. Для Кремля поступка - це ознака слабкості, це росіянами дуже погано сприймається".

Вадим Фульмахт вважає, що нові санкції проти офіційних осіб російської держави у зв'язку зі справою Савченко глобально ситуацію не змінять. "Санкцій проти Путіна, зрозуміло, поки не буде. Політики не хочуть обмежувати собі простір для маневру і переговорів. Захід не хоче дозволити Росії зірватися, тому її "ведуть" м'яко. Для Заходу повільне згасання путінської Росії - ідеальний варіант. Тому і розслідування щодо збитого Боїнга MH17 розвивається так повільно - звинуватити Росію легко, а що робити далі? Воювати ніхто не хоче. Поки Росія володіє правом вето в Радбезі ООН і володіє ядерною зброєю, має статися щось абсолютно катастрофічне, щоб проти її президента були введені реальні санкції".

Читайте такожПрезидент Словаччини закликав російську владу звільнити Савченко

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник упевнений, що нові санкції проти офіційних осіб російської держави необхідні, хоча і не вплинуть на ситуацію суттєво. "Якщо цей злочин російської влади залишити без реакції, то тим самим буде видано ще один карт-бланш режиму Путіна", - сказав він.

При цьому Олексій Мельник не вірить в те, що санкційний "список Савченко", де першим номером виступає президент Росії, може бути прийнятий Євросоюзом. "Сьогодні, на жаль, все ще дотримуються зовсім помилкової установки: не провокувати Путіна".