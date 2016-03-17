Amnesty International: заборона Меджлісу стане кульмінацією репресивних заходів проти кримських татар

15:41, 17 березня 2016
Суспільство
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Міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні заявляє, що заборона Меджлісу стане кульмінацією репресивних заходів проти кримськотатарської громади.

gazeta.lviv.ua

Як ідеться в переданій агентству УНІАН заяві організації, переслідування членів Меджлісу та намір закрити представницький орган кримських татар порушують фундаментальні права на свободу зборів, об’єднання та вираження.

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Правозахисники переконані, що такі дії свідчать про нову хвилю репресій проти кримськотатарської громади та всіх, хто протистоїть анексії Криму чи підозрюється у наявності прихованих проукраїнських поглядів.

“Найбільше від репресивної політики де-факто влади Криму страждає кримськотатарська громада. Її публічні заходи регулярно забороняються, в домівках лідерів та активістів відбуваються обшуки, їх затримують на основі політично вмотивованих звинувачень. Примусове закриття кримськотатарських медіа позбавило спільноту місцевих незалежних ЗМІ. Закриття ж Меджлісу буде кульмінацією репресивних заходів проти кримських татар”, - заявила директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур.

В організації нагадали, що напередодні другої річниці анексії Росією Кримського півострова так звана "влада" має на меті позбавити кримських татар їхнього представницького органу - Меджлісу кримськотатарського народу. 17 березня «Верховний суд Криму» розпочав слухання справи, за заявою де-факто "прокуратури" півострова проти Меджлісу, відповідно до російського законодавства про екстремістську діяльність.

“Безпідставне звинувачення Меджлісу у тому, що він є “екстремістською організацією”, необхідно зняти, а репресії проти кримськотатарських, проукраїнських чи будь-яких інших активістів, котрі висловлюють власні погляди у Криму, мають бути припинені. Належним чином має також дотримуватись право на свободу зборів, об’єднань та вираження”, - йдеться у заяві.

У Amnesty International наголосили, що справа проти Меджлісу - лише один приклад з цілої низки репресій проти кримськотатарської спільноти. 15 лютого де-факто "прокурор" Криму Наталя Поклонська розпочала «провадження» проти Меджлісу, безпідставно стверджуючи, що це «екстремістська» організація. Головним аргументом "прокурора" було те, що лідер Меджлісу в екзилі Рефат Чубаров відмовився визнати легальність анексії Криму Російською Федерацією, висловлювався за економічну та енергетичну блокаду півострова зі сторони України та неодноразово закликав повернути півострів Україні.

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