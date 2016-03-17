Київського патрульного, що при оформленні ДТП вкрав $17 тисяч, відправили під домашній арешт

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, дії правоохоронця кваліфіковано за ч.3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) та ч.5 ст.185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) КК України.

Печерським райсудом столиці за результатом розгляду клопотання прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці.

Також суд зобов’язав підозрюваного носити електронний браслет.

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Як повідомляв УНІАН, за даними прокуратури, встановлено, що в ніч на 13 березня під час оформлення ДТП командир роти одного з батальйонів Управління патрульної поліції в Києві проводив огляд автомобіля, який потрапив у аварію. Скориставшись безпорадним станом водія, правоохоронець викрав кошти, які знаходилися у салоні цієї автівки.

У подальшому половину цих коштів поліцейський привласнив, іншу - роздав своїм підлеглим, один з яких і повідомив про вказані протиправні дії до правоохоронних органів.