В Одесу екстрено скликають всіх суддів області через скандальну сутичку активістів з суддею

Як повідомляє прес-служба Апеляційного суду Одеської області, сьогодні, 18 березня, за вищеназваного приводу в малому залі засідань суду відбулося екстрене засідання глав районних судів Одеси та керівництва апеляційного суду.

"За результатами цього засідання ухвалене рішення про проведення загальних зборів суддів апеляційного суду і суддів Одеської області 24 березня", - відзначили в прес-службі.

Запрошення для участі у зборах направлені прокурору Одеської області – заступнику генпрокурора Давіду Сакварелідзе, начальнику регіонального главку Нацполіції Гіоргі Лорткіпанідзе, голові УСБУ в області Сергію Батракову, а також керівництву військової прокуратури Південного регіону України, територіального управління Державної судової адміністрації та інших органів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Приморського райсуду, напружена ситуація склалася в суді ще напередодні, 16 березня, коли суддею Вадимом Коваленком розглядалася справа про обрання запобіжного заходу співробітникам поліції Чорноморська (колишній Іллічівськ), які підозрюються у скоєнні низки злочинів. В суд "організовано прибуло близько 50 агресивно налаштованих "громадських активістів", на чолі з Андрієм Сидоренком, Неонілою Ткаченко, Олександром Сподарцем. Вони розгорнули в приміщенні суду плакати, що містять написи, які ображають та принижують авторитет судової влади.

Розгляд провадження було перенесено на 17 березня, після чого зазначені особи нібито увірвалися в службове приміщення суду, розташоване на 3-му поверсі, куди доступ обмежений, "висловлювалися нецензурною лайкою, погрожували, вели себе зухвало і образливо" щодо працівників суду і сторонніх відвідувачів. У прес-службі стверджують, що активісти так себе вели тривалий час, а потім у приміщенні суду грали у футбол.

Вранці 17 березня ці ж люди знову прибули до райсуду, увійшли в зал, де проводилося інше засідання під головуванням голови райсуду Сергія Кічмаренка.

"Вони почали порушувати порядок у судовому засіданні, викрикувати образи, створили умови... Під тиском натовпу та враховуючи відсутність належної охорони, яка могла б стримати протиправні дії осіб, суддя Кічмаренко змушений був припинити ведення судового засідання", - сказали в прес-службі.

У ній зазначили, що пізніше на сходах суду почав збиратися натовп зазначених осіб, які вигукували образливі висловлювання на адресу голови суду і нібито погрожували фізичною розправою.

"У відповідь на коректне зауваження щодо припинення неетичної поведінки Сидоренко наніс численні удари кулаком в обличчя і область голови працівників суду Неткова і Куцарова, розірвав одяг останнього... В результаті протиправних дій була дезорганізована робота суду, порушувався громадський порядок, не відбулися численні судові засідання", - заявили в прес-службі.

У відомстві стверджують, що інформація, озвучена прес-службою одеської поліції про те, що голова суду навмисне зламав ніс активісту Сподарцю, не відповідає дійсності.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня повідомлялося, що в будівлі Приморського райсуду Одеси суддя після словесної перепалки вдарив активіста по обличчю. За даними відділу комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області, конфлікт стався у зв'язку з розглядом провадження про поліцейських Чорноморська, підозрюваних у тортурах і здирництві, на якому були присутні активісти.

Слідчі дії у Чорноморську були розпочаті 17 лютого співробітниками СБУ і Військової прокуратури Південного регіону стосовно поліцейських, які нібито примушували чоловіка переписати на них своє майно.

У свою чергу Сакварелідзе в Facebook написав, що поліцейським висувають необґрунтовані звинувачення, а їх кримінальне переслідування - "замовлення".