Суддя зламав носа одеському активісту зовсім не через "справу 2 травня" і у іншому суді - поліція

Як повідомила УНІАН співробітник відділу комунікацій Головного управління поліції в Одеській області Кіра Голота, сьогодні на засіданні, на якому слухалася провадження про поліцейських міста Чорноморська (колишній Іллічівськ) Одеської області, підозрюваних у тортурах і вимаганні, були присутні активісти організації «Вільна Одеса».

«Після засідання, коли суддя йшов сходами, до нього підбіг один із активістів цієї організації, між ними стався конфлікт. Розмова на підвищених тонах... У результаті суддя вдарив активіста. За попередніми даними, у потерпілого - перелом носа. Зараз інформація перевіряється», - зазначили у відділі.

На даний час на місці працює слідча група.

В.о. прес-секретаря військової прокуратури Південного регіону Яна Стекачова підтвердила УНІАН, що сьогодні в Приморському суді слухалося вищеназване провадження. Однак зазначила, що суддя, який вдарив активіста, відношення до провадження не має.

«Через заворушення в суді слухання відкладено на невизначений час», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, слідчі дії в Чорноморську були розпочаті 17 лютого співробітниками СБУ і Військової прокуратури Південного регіону стосовно двох поліцейських, які нібито примушували чоловіка переписати на них своє майно.

4 березня Приморський райсуд Одеси взяв поліцейських під домашній арешт. Засідання проходило в закритому режимі, начальник регіонального главку Нацполіції Гіоргі Лорткіпанідзе в Facebook написав, що під час засідання суду переконався, що поки що «прозора та відкрита система не працює».

Заступник генерального прокурора України – прокурор Одеської області Давід Сакварелідзе в Facebook написав, що поліцейським висувають необґрунтовані звинувачення, а їх кримінальне переслідування - «замовлення». За його інформацією, один із тих, кого в прокуратурі вважають потерпілим, є «професійним бандитом, який у складі угруповання пограбував пенсіонера, вимушеного переселенця з Донецької області». За даними Сакварелідзе, йому вже пред'явлено підозру в розбої (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України).

У військовій прокуратурі Південного регіону заявили, що поліцейські не мали права затримувати «людину без складання процесуальних документів, без роз'яснення її прав, силою, без рішення суду, доставляти до приміщення поліції і утримувати там кілька діб».

Нагадаємо, що раніше була поширена інформація, що вказана сутичка сталася після засідання Малиновського райсуду Одеси у справі щодо заворушень в місті 2 травня 2014 року.