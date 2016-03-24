"Вітаю, ви на "лінії фронту": Яценюк, Аваков та Деканоідзе запустили патрульну поліцію в Борисполі (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в місті склали присягу 172 працівника патрульної служби.

У церемонії складання присяги особовим складом патрульної поліції взяли участь, зокрема, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе.

"Це 19-те місто, де ми відкриваємо патрульну поліцію України. Дуже багато учасників АТО стали новими українськими поліцейськими, але Бориспіль є особливими – у лавах Бориспільської національної поліції є справжній герой - український кіборг, який нагороджений державною нагородою, Віталій Горкун", - зазначив Яценюк.

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У свою чергу Деканоідзе додала, що "Бориспіль є стратегічним містом і дуже важливим".

"Вітаю, ви на "лінії фронту", ви захищаєте свій народ, своє місто, Україну. Це дуже важливо. І, будь ласка, служіть так, щоб вами в першу чергу був задоволений наш народ - народ України", - підкреслила вона.

До виконання службових обов'язків приступлять новопризначені патрульні поліцейські, які упродовж двох місяців проходили навчання у Національній академії внутрішніх справ та були зараховані у Національну поліцію України за відмінними результатами конкурсу.

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Набір у патрульну службу міста Бориспіль розпочався восени 2015 року. Заявки подали понад 3,2 тис. кандидатів, з яких комісія відібрала 181.

У процесі навчання з різних причин було відраховано 9 осіб. В результаті, пройшовши інтенсивні відбори та навчання, на службу зараховані кращі 172 осіб, серед яких 28 жінок.

70% патрульних поліцейських Борисполя мають повну вищу освіту, серед них є учасники бойових дій, кандидати та майстри спорту.

Відтепер правоохоронці, які входять до складу новоствореного батальйону патрульної поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, нестимуть службу в зоні обслуговування міста Бориспіль та міжнародного аеропорту “Бориспіль”.