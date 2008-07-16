З початку липня Україна експортувала 700 тис. тонн зерна

У липні Україна експортувала 700 тис. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК сьогодні на прес-конференції в Києві.

“З 1 липня експортовано 700 тис. тонн, у липні (в цілому) можемо вийти на 1,5 млн. тонн реального експорту зерна», - сказав він.

За словами міністра, таким чином, із початку маркетингового року обсяг експорту зерна досягне розміру експорту, який був лише в пікові періоди, в жовтні-листопаді, в роки, коли не було обмежень на експорт.

На думку Ю.МЕЛЬНИКА, цього року Україна зможе реалізувати свій експортний потенціал.

Він також повідомив, що в першому півріччі, не зважаючи на обмеження на ринку зерна, за показниками експортно-імпортних операцій в агропромисловій галузі одержано позитивне сальдо.

«На рівні 3 млрд. 800 млн. дол. у нас відбулися експортно-імпортні операції, і на рівні 2 млрд. 900 млн. дол. - імпортні операції. Таким чином, сальдо позитивне - плюс 900 млн. дол.», - сказав Ю.МЕЛЬНИК.

Водночас, міністр зазначив, що така ситуація, однак, не задовольняє МінАП, оскільки зростання в основному відбулося за рахунок збільшення цін. «Показники в тоннах, у зв`язку з тим, що відбувалося на ринку зерна, зумовило не повну реалізацію експортного потенціалу, який був у державі», - сказав він.

Нагадаємо, на брифінгу 24 червня Ю.МЕЛЬНИК заявив, що експорт зерна з України в 2008-2009 маркетинговому році, за прогнозами Мінагрополітики, становитиме 13,5-14 млн. тонн.

За його словами, як і планувалося раніше, в цілому урожай зернових у цьому маркетинговому році становитиме 40 млн. тонн.

“При такому урожаї 13,5-14 млн. тонн становитиме експорт”, - зазначив міністр.

Згідно з його прогнозом, найбільшу питому вагу в експорті, як і в цілому по урожаю, матимуть пшениця, ячмінь і кукурудза.

“За нашим прогнозом, із 40 млн. тонн урожаю зернових половину становитиме пшениця, 9 млн. тонн – ячмінь і на рівні 9 млн. тонн – кукурудза”, - уточнив він.