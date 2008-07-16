Дубина похвалився, як він у Москві "начаклував" зайвий газ

Делегація НАК "Нафтогаз України" на чолі з головою правління НАК Олегом Дубиною 14-15 липня провела переговори з керівництвом ВАТ "Газпром" у Москві.

Під час зустрічі сторони, зокрема, розглянули питання щодо графіку постачання природного газу в Україну у поточному році, повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

У НАК заявляють, що за результатами переговорів було підтверджено, що Україна у 2008 році отримає весь законтрактований обсяг газу у розмірі 55 млрд. куб. метрів.

"Це дозволить повністю забезпечити газовий баланс країни, затверджений Кабінетом міністрів України, та підготуватися до штатного (бездефіцитного) проведення опалювального сезону 2008-09 років, а також забезпечити безперебійний транзит російського газу до країн ЄС", - йдеться у повідомленні.

У 2007 році баланс природного газу імпортного походження, становив 50,03 млрд. куб. метрів. у 2006 - 49,6 млрд. куб. метрів.

Зазначені обсяги повністю задовольняли потреби споживачів України у природному газі протягом 2006-07 років.

"Таким чином, до кінця року НАК "Нафтогаз України" матиме у своєму розпорядженні додатковий ресурс обсягом близько 5 млрд. куб. метрів імпортованого газу", - йдеться у повідомленні.

Українська правда