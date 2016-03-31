ВР рекомендує президенту розглянути доцільність скликання РНБО щодо прав переселенців

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект постанови №4273 проголосували 229 народних депутатів із 286, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з постановою, президенту рекомендується розглянути доцільність проведення засідання Ради національної безпеки і оборони з питання дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та у населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, в районі проведення антитерористичної операції.

Крім того, главі державі рекомендується розглянути можливість включення до складу Ради з питань національної єдності представників громадськості з числа внутрішньо переміщених осіб.

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Парламенту, зокрема, рекомендується ініціювати розробку та законодавче затвердження Державної стратегії щодо відновлення цілісності України, окупованих територій, дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій території в районі проведення антитерористичної операції, на період до 2021 року.

Водночас Кабмін має розробити та затвердити державну програму, яка включала б положення щодо, зокрема, самозабезпечення та самозайнятості внутрішньо переміщених осіб, та осіб, які проживають на території Донецької та Луганської областей; забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом; соціально-психологічної реабілітації та надання допомоги особам, які перебували у полоні або піддалися катуванням, членам сімей зниклих безвісти в районі проведення АТО.

Уповноваженому Верховної Ради з прав людини рекомендується сприяти евакуації з території, не контрольованої українською владою в районі проведення АТО, людей з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися, на підконтрольну українській владі територію.

Кабінет міністрів до 1 червня 2016 року має поінформувати ВР про стан реалізації рекомендацій слухань.

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