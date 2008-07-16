В Англії дозволили вбивство при самозахисті

У Великій Британії набув чинності новий закон, відповідно до якого жителі країни здобули право захищати себе від злочинців, не побоюючись кримінального переслідування за перевищення меж самооборони. Як пише газета The Daily Telegraph, тепер британці можуть захищати себе і своє майно будь-якими способами, зокрема із застосуванням зброї.

Видання зазначає, що ухвалення закону відбулося після масштабної громадської кампанії, метою якої було розширення права людини на самооборону. Причинами такої кампанії стало як зростання злочинності, так і звинувачувальні вироки людям, які вбивали грабіжників, що проникли до їх будинків.

Тепер, пише The Daily Telegraph, кожен британець може зарізати або застрелити злодія, що забрався до нього в будинок, або побити вуличного грабіжника.

Натомість наголошується, що такі заходи є припустими тільки в разі раптового нападу. Закон забороняє громадянам самостійно вистежувати злочинців, влаштовувати їм засідки або переслідувати із зброєю втікача.

Як пише The Daily Telegraph, представники опозиції, коментуючи законопроект, стверджували, що він має популістські цілі, а по суті нічого не змінює, оскільки люди, які давали відсіч злочинцям, і раніше вкрай рідко зазнавали кримінального переслідування.

Лента.ру