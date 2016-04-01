Статус учасника АТО вже отримали понад 133 тисячі військових ЗСУ – Міноборони

Про це повідомила на брифінгу речник Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк, передає кореспондент УНІАН.

«На сьогодні статус учасника бойових дій вже отримали 133 тис. 574 особи з числа ЗСУ», - повідомила вона.

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За словами Гаврилюк, лише за минулий тиждень такий статус було надано 3592 особам.

Вона також зазначила, що протягом минулого тижня відомчими відзнаками Міністерства оборони було нагороджено 17 військовослужбовців та працівників ЗСУ, які брали участь в АТО.