Зсув ґрунту у Чернівцях: біля житлових будинків утворилася тріщина в землі довжиною 300 метрів (фото)
Найбільше постраждали два будинки - №7 і 8, де тріщини у стінах дуже помітні. Також в будинках просіла підлога.
Як передає кореспондент УНІАН, зсув грунту стався поблизу житлового будинку на вулиці Золочівській сьогодні близько 7:00.
Мешканка будинку №7 розповіла кореспонденту УНІАН: "Почула гуркіт і побачила, як тріскає стіна у моєму домі. Дуже перелякалася, вхопила дитину і вибігла на вулицю".
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Приблизно о 8:00 на місце події прибули представники Чернівецької міської ради і співробітники управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області. Будинки відімкнули від водо-, газо- та електропостачання, встановлена охорона.
«У землі сформувалася тріщина шириною 30 см і довжиною 300 м. Місцями грунт просів на півметра. У зоні зсуву опинилися 3 будинки. Небезпека реальна. Тому 8 мешканцям з цих будинків запропоновано переселитися», - повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернівецької міської ради Володимир Самолюк.
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Наразі фахівці проводять обстеження території.
За словами місцевих жителів, зсув міг статися через цегельний завод, який неподалік від місця зсуву видобуває глину.