Кушанашвілі різко змінив позицію: засудив окупацію Криму і вирок Савченко

На думку скандального шоумена, анексія Криму - це все одно, якщо б Німеччина забрала собі зараз російський Калінінград, передає ТСН.

"Це моя принципова позиція. Не можна під час одного алкогольного вечора в ресторані вирішити, що Крим - твій. Існує міжнародне право. Я знаю, що в 2008 році долю Грузії моєї також вирішували в момент", - заявив Кушанашвілі.

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Засуджує скандальний журналіст РФ і суд над Надією Савченко: "Я належу до тих людей, хто знає, що не можна саджати жінку на 22 років. Зрозуміло, про кого я говорю? Про Надію Савченко".

Раніше Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну на три роки російському телеведучому Отару Кушанашвілі, який різко висловлювався про Україну.

В одному з останніх інтерв'ю він заявив: "Мені здається, що тільки один погляд прем'єр-міністра країни, в яку я збираюся їхати, свідчить про те, що рівень психопатії є дуже високим... По очах його видно, що він не в собі. І виходячи з того, що він є одним з керівників держави, який веде цю війну, можна сказати, що з київською стороною щось не так... Але якщо ви мене запитаєте, за кого я, звичайно, я за Російську Федерацію, в якій живу і яку люблю".