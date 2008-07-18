У Чернігові горів дах міської ради

10:00, 18 липня 2008
Суспільство
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Вогонь гасили 2 бригади пожежників

У Чернігові вчора увечері горів дах міської ради.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю міськради, близько 22-ї години черговий міськради виявив задимлення другого поверху приміщення. Він викликав пожежників та керівництво міської ради. Одночасно до пожежної частини телефонували і мешканці міста, які відпочивали у сквері навпроти міськради і помітили дим.

Заступник міського голови Станіслав ВІХРОВ уточнив, що приблизно за півгодини 2 бригади пожежників ліквідували загоряння.

Керівництво міської ради виключає можливість підпалу. Причину загоряння дерев`яних балок пов`язують з проведенням вдень зовнішніх електрозварювальних робіт на пожежній драбині. "Окалина потрапила на дерево і почалося тління, а потім загоряння", - сказав С.ВІХРОВ.

Крім того, він додав, що, на щастя, поширенню пожежі зашкодило покриття дерев`яних балок даху антипожежною сумішшю, що було зроблено за місяць перед цим.

Кабінети працівників міської ради не постраждали.

Пожежники кваліфікують пожежу без збитків.

 

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