У Чернігові горів дах міської ради

У Чернігові вчора увечері горів дах міської ради.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю міськради, близько 22-ї години черговий міськради виявив задимлення другого поверху приміщення. Він викликав пожежників та керівництво міської ради. Одночасно до пожежної частини телефонували і мешканці міста, які відпочивали у сквері навпроти міськради і помітили дим.

Заступник міського голови Станіслав ВІХРОВ уточнив, що приблизно за півгодини 2 бригади пожежників ліквідували загоряння.

Керівництво міської ради виключає можливість підпалу. Причину загоряння дерев`яних балок пов`язують з проведенням вдень зовнішніх електрозварювальних робіт на пожежній драбині. "Окалина потрапила на дерево і почалося тління, а потім загоряння", - сказав С.ВІХРОВ.

Крім того, він додав, що, на щастя, поширенню пожежі зашкодило покриття дерев`яних балок даху антипожежною сумішшю, що було зроблено за місяць перед цим.

Кабінети працівників міської ради не постраждали.

Пожежники кваліфікують пожежу без збитків.