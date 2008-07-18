Найвищі доходи за 2007 рік серед артистів задекларувала Ротару

Найвищі доходи за минулий рік серед артистів задекларувала народна артистка України Софія РОТАРУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови Державної податкової адміністрації України Сергій ЛЕКАРЬ під час брифінгу, присвяченого підсумкам декларативної кампанії за 2007 рік.

За його словами, майже всі організатори заходів, які проходять в Україні за участю відомих людей, платять податки.

С.ЛЕКАРЬ зазначив, що сьогодні заробітна плата, яку декларують спортсмени провідних українських клубів, значно перевищує мільйони гривень, «і це не повна об`єктивна інформація». Найбільші доходи серед українських футболістів у спортсменів ФК «Шахтар», вважає заступник голови ДПАУ.