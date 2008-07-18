Донецькі депутати вимагають припинити "дискримінацію російських телеканалів"

Сьогодні 21-а сесія Донецької міськради V скликання винесла рішення звернутися до Верховної Ради України з вимогою, щоб Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відзвітувала перед парламентом щодо проблеми «дискримінації кабельних російських телеканалів».

Рішення викликане тим, що Нацрада відмовила продовжити ліцензію оператору донецького кабельного телебачення ТРК «Надія» через трансляцію неадаптованих для українського глядача російських каналів.

Секретар міськради, який виступив з цього питання, Микола ЛЕВЧЕНКО сказав, що «є пропозиція добиватися, щоб Нацрада, яка ухвалює такі рішення, потрапила на засідання Верховної Ради і відзвітувала перед депутатами». Він додав, що «народні депутати мають зробити кадрові висновки з приводу таких рішень, адже Нацрада за положенням повинна звітувати щороку, а вона три роки не звітувала».

М.ЛЕВЧЕНКО нагадав, що «у Верховній Раді є профільна комісія, яка займається питаннями телебачення і радіомовлення, комітет з питань свободи слова та інформації, Ганна ГЕРМАН, яка його очолює і її заступник Олена БОНДАРЕНКО – входять до фракції Партії регіонів». «Вони вже одержали партійне доручення, щоб це питання розглянули на комітеті», - повідомив секретар міськради.

Коментуючи значущість даного питання, Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО зазначив, що послугами ТРК «Надія» в Донецьку користуються 42 тисячі сімей, «тобто більш як 120 тисяч чоловік, або одна третина жителів міста».

Він наголосив, що «провайдери по кабельному телебаченню показують телеканали Німеччини, Англії, Америки, Туреччини тощо і там ніхто не питає, чи адаптовані вони українською мовою». «Чому російські канали мають бути адаптовані українською мовою?» – запитав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО. І звертаючись до депутатів міськради, продовжив: «Тому я просив би вас, щоб це звернення, яке ми з вами приймаємо, було б більш конкретизовано, додані деякі вимоги, щоб не було дискримінації лише до російських каналів і по відношенню до російськомовного населення нашого міста і нашого краю». Мер запропонував проголосувати за саме рішення звернутися до Верховної Ради, а секретаріат міськради зобов`язав детально допрацювати це звернення. Депутати проголосували за це рішення практично одностайно.