У МВС прокоментували можливе ув'язнення львівських поліцейських за затримання порушника (відео)

Про це заявив радник міністра МВС Іван Варченко, передає Еспресо.TV.

"Це спроба тиску з боку прокурорської системи та, в принципі, і судової системи на нову Національну поліцію, яка не робить винятків для кожного громадянина, у мантії судді він чи має посвідчення прокурора. Поліцейська система перетворила їх з небожителів на громадян України, які несуть відповідальність, однакову з усіма іншими громадянами", - сказав він.

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Варченко наголосив, що розглядає цю ситуацію як помсту.

"Інакше як помсту я не розглядаю цю ситуацію, оскільки співробітники поліції здійснювали свою роботу", - сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що двом патрульним поліцейським Львова можуть присудити від 3 до 8 років ув'язнення за нібито перевищення службових обов'язків.