Погода на 21-25 липня

Наступного тижня синоптики прогнозують в Україні спекотну погоду з незначними опадами і грозами.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 21 липня, мінлива хмарність, переважно без опадів, лише в західній частині короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град.

Температура вночі становитиме 11-16°, у південній частині, на Закарпатті та узбережжі морів 17-20°; вдень 26-31°, на півдні місцями до 33°, на крайньому заході країни 18-23°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 12-17°.

22-23 липня у західних, Вінницькій, Житомирській областях хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози, подекуди град, сильні дощі, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°; вдень 17-22°, у Вінницькій, Житомирській області 22 липня 20-25°, 23 липня 23-28° (в Карпатах вночі 7-12°, вдень 10-15°).

У Київській, Чернігівській, Черкаській області мінлива хмарність. 22 липня вночі та вранці короткочасні дощі, грози, в решту часу без істотних опадів. Температура вночі 15-20°; вдень 22 липня 24-29°, 23 липня 27-32°.

На решті території невелика хмарність, без опадів. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 29-34°, місцями 35-37°.

24-25 липня в західній частині дощі, місцями грози; температура вночі 13-18°, вдень 21-27°. На решті території переважно без опадів, лише в південній частині місцями короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 15-21°, вдень 27-33°, у східних областях до 35°.

Завтра у Києві утримається мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 29-31°; по області вночі 11-16°, вдень 26-31°.

22-23 липня у столиці переважно без опадів, лише 22 липня вночі та вранці короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-20°; вдень 22 липня 24-29°, 23 липня 27-32°.

24-25 липня у Києві та області переважно без опадів. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.