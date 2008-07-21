Волинь відзначає 64-у річницю визволення від фашистів

Волинь відзначає сьогодні 64-у річницю з дня визволення від фашистських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди у Луцьку відбувся урочистий мітинг та покладання квітів до центральної стели на Меморіалі Пам`яті. У заходах взяли участь перші особи міста та області, ветерани, представники громадських організацій.

Виступаючи на мітингу, голова Волинської облдержадміністрації Микола РОМАНЮК привітав усіх присутніх із пам`ятною датою і зазначив: "Ми глибоко шануємо усіх, хто виборював перемогу в жорстоких боях і самовіддано трудився в тилу. Доземний уклін славним визволителям Волині, за те, що відвоювали нашу рідну землю, відстояли нашу історію, нашу країну і наше майбутнє». «Турботу про ветеранів ми завжди вважали своїм головним обов`язком і справою честі. Тож і надалі робитимемо все можливе, щоб на схилі літ ви відчували постійну увагу й тепло наших вдячних сердець", запевнив М.РОМАНЮК.

Також, з цієї нагоди свята шістьом ветеранам Великої Вітчизняної війни оголошено Подяку Луцького міського голови та вручено матеріальну допомогу.

Довідка: 21 липня 1944 року від фашистських загарбників були звільнено райцентри Ратне, Старовижівка, Любомль, Іваничі, населені пункти Заболоття, Шацьк, міста Володимир-Волинський, Устилуг. Понад 25 тисяч воїнів поховано на 160 військових кладовищах у братських та окремих могилах, з них – 26 Героїв Радянського Союзу.

З 22 червня 1941 року до 21 липня 1944 року на Волині гітлерівці знищили 165 тисяч мирного населення, понад 30 тисяч юнаків та дівчат було вивезено в рабство до фашистської Німеччини.