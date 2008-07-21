Податкова вилучила в Криму сім атракціонів, яхту і мотодельтаплан

У кримських регіонах у ході проведення операції «Курорт-2008» співробітники податкової міліції вилучили 7 атракціонів, яхту і мотодельтаплан.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, 7 атракціонів попередньою вартістю 686 тис. грн. були вилучені за результатами перевірки «Луна-парку» в Бахчисарайському районі автономії. Як з`ясувалося, приватний підприємець зі Львова надавав послуги на атракціонах без дозволу Ради міністрів Криму і МНС.

Яхту орієнтовною вартістю 150 тис. грн. податківців вилучили в Євпаторії. Перевіркою встановлено, що місцевий житель перевозив пасажирів на яхті, не маючи на даний вид діяльності необхідних дозвільних документів. Яхта передана на відповідальне зберігання.

Мотодельтаплан орієнтовною вартістю 120 тис. грн. вилучений у Сакському районі АР Крим. Як з`ясували податківці, платні послуги (5 хвилин польоту – 75 грн.) на мотодельтаплані житель міста Саки надавав відпочиваючим без необхідних дозвільних документів. Мотодельтаплан переданий на відповідальне зберігання.

Матеріали перевірок будуть направлені до суду.