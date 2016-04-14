Бійці "Альфи" обурені позицією заступника начальника управління "А", яка "плюндрує імена загиблих побратимів"
Бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа" обурені позицією заступника начальника управління "А" Андрія Дубовика, який, за їхніми словами, "плюндрує імена тих побратимів, які загинули в бою".
Про це йдеться в заяві співробітників спецпідрозділу "Альфа", оприлюдненій на сайті СБУ.
"Спекулювати іменем Геннадія Біліченка, який першим серед усіх військовослужбовців на Донбасі загинув у нерівному бою, рятуючи товаришів, для офіцера СБУ є безчестям!" - йдеться в заяві. При цьому бійці "Альфи" відзначають, що Дубовик "розписує свої подвиги в інтернеті", а загиблого товариша згадує "сухими" словами - "загинув смертю хоробрих".
Читайте такожЗатриманий бойовиками на Донеччині представник ООН виявився колишнім співробітником СБУ
"Де був сьогодні Андрій Дубовик? Як він вшанував пам’ять свого побратима? Зрозуміло, що дивитися у вічі дружині та сину загиблого товариша набагато важче, ніж розказувати про свій власний героїзм для здобуття дешевої слави в Інтернеті", - зазначено в листі "Альфи".
Крім того, в спецпідрозділі повідомляють, що Дубовик особисто як один з керівників групи відповідав за організацію спецоперації, за життя своїх підлеглих, за організацію належної охорони і оборони місця зупинки групи на чолі з двома заступниками Голови СБУ під Слов'янськом 13 квітня 2014 року. "Натомість він не соромиться зізнатися, що не виконав цього завдання і залишив керівництво Служби на полі бою без охорони, а своїх товаришів без захисту", - наголошують альфівці.
Читайте такожВбитий під час спецоперації "Альфи" в Києві виявився ватажком диверсантів
Зазначимо, раніше видання Цензор.нет опублікувало інтерв'ю з нинішнім заступником начальника управління "А" СБУ Андрієм Дубовиком. Він розповів про свою участь у подіях Євромайдану, а також про події 13 квітня 2014 року під Слов'янськом, де відбувся перший бій антитерористичної операції. Відзначається, що у ньому взяли участь шість працівників спецназу СБУ "Альфа" та один БТР 80-ї аеромобільної бригади.