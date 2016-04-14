Бійці "Альфи" обурені позицією заступника начальника управління "А", яка "плюндрує імена загиблих побратимів"

Про це йдеться в заяві співробітників спецпідрозділу "Альфа", оприлюдненій на сайті СБУ.

"Спекулювати іменем Геннадія Біліченка, який першим серед усіх військовослужбовців на Донбасі загинув у нерівному бою, рятуючи товаришів, для офіцера СБУ є безчестям!" - йдеться в заяві. При цьому бійці "Альфи" відзначають, що Дубовик "розписує свої подвиги в інтернеті", а загиблого товариша згадує "сухими" словами - "загинув смертю хоробрих".

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"Де був сьогодні Андрій Дубовик? Як він вшанував пам’ять свого побратима? Зрозуміло, що дивитися у вічі дружині та сину загиблого товариша набагато важче, ніж розказувати про свій власний героїзм для здобуття дешевої слави в Інтернеті", - зазначено в листі "Альфи".

Крім того, в спецпідрозділі повідомляють, що Дубовик особисто як один з керівників групи відповідав за організацію спецоперації, за життя своїх підлеглих, за організацію належної охорони і оборони місця зупинки групи на чолі з двома заступниками Голови СБУ під Слов'янськом 13 квітня 2014 року. "Натомість він не соромиться зізнатися, що не виконав цього завдання і залишив керівництво Служби на полі бою без охорони, а своїх товаришів без захисту", - наголошують альфівці.

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Зазначимо, раніше видання Цензор.нет опублікувало інтерв'ю з нинішнім заступником начальника управління "А" СБУ Андрієм Дубовиком. Він розповів про свою участь у подіях Євромайдану, а також про події 13 квітня 2014 року під Слов'янськом, де відбувся перший бій антитерористичної операції. Відзначається, що у ньому взяли участь шість працівників спецназу СБУ "Альфа" та один БТР 80-ї аеромобільної бригади.