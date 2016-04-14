В зоні АТО несуть службу майже 70 тисяч українських військовослужбовців - Порошенко
11:23, 14 квітня 2016Суспільство
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В зоні АТО несуть службу 69 тисяч українських військовослужбовців.
Сьогодні друга річниця з дня початку АТО в Україні / president.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні під час засідання Верховної Ради України.
«Сьогодні друга річниця з дня початку АТО в Україні - гібридної війни Кремля проти України», - зазначив глава держави.
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За його словами, саме зараз в зоні АТО несуть службу 69 тисяч українських військовослужбовців.
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