Посол США присвятив день ядерному паливу в Україні

Президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ і Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР обговорили перспективи співпраці в галузі атомної енергетики.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Енергоатома».

Згідно з повідомленням, під час зустрічі обговорювали питання, пов`язані з реалізацією проекту кваліфікації ядерного палива для АЕС України виробництва компанії Westinghouse і реалізації проекту спорудження централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦХВЯП) для Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС, який здійснює корпорація Holtec (США).

Президент НАЕК «Енергоатом» висловив надію на своєчасне закінчення дослідної експлуатації палива Westinghouse, а також повідомив послові про отримання позитивних результатів державної експертизи проекту споруди ЦХВЯП.

«За всіма напрямами державної експертизи отримано позитивні висновки», - сказав він.

За словами Ю.НЕДАШКОВСЬКОГО, після отримання всіх висновків проект будівництва сховища буде спрямовано на розгляд уряду. Тим часом, компанії вже почали роботи з адаптації пристанційної інфраструктури до американської технології поводження з відпрацьованим ядерним паливом на Південноукраїнській АЕС. Найближчим часом подібні роботи здійснюватимуть на Рівненській і Хмельницькій АЕС.

Під час зустрічі Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ повідомив також, що «Енергоатом» пропонував Westinghouse взяти участь у конкурсі з відбору типу реакторної установки для 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, проте поки що не отримав офіційної відповіді американської компанії.

Своєю чергою В.ТЕЙЛОР висловив надію на подальшу плідну співпрацю України та США в галузі атомної енергетики.

Довідка УНІАН. У грудні 2005 рік НАЕК «Енергоатом» підписала договір з переможцем тендеру на споруду ЦХВЯП - компанією Holtec International.

За попередніми розрахунками, термін будівництва сховища становитиме три роки з часу ухвалення органами державної влади рішення про розміщення (вибір майданчика) об`єкту. Пусковий комплекс сховища, за умовами тендеру, включає 94 контейнери, необхідні для зберігання 2500 паливних збірок реакторів ВВЕР-1000 і 1080 збірок - реакторів ВВЕР-440. Це майже 20% від загального об`єму відпрацьованого ядерного палива Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської АЕС (з урахуванням відпрацьованих збірок, які зараз перебувають у басейнах витримки).

30 березня НАЕК «Енергоатом» і Holtec International (США) підписали додаткову угоду про впровадження технологій поводження з відпрацьованим ядерним паливом на трьох українських АЕС.

Ці роботи не пов`язані з вибором майданчика для будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.