У Чернігові нетверезий патрульний поліцейський потрапив у ДТП

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС у Чернігівській області, 18 квітня у Чернігові по вулиці Любецькій, 76 водій автомобіля «ВАЗ-2106», не надавши перевагу в русі, здійснив зіткнення з автомобілем Toyota Camry, яким керував інспектор патрульної поліції. За інформацією управління ДСНС в області, правоохоронець перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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Внаслідок ДТП пасажир автомобіля «ВАЗ-2106» отримав тілесні ушкодження та був доставлений до нейрохірургічного відділення Чернігівської обласної лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження), що карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Водночас, у місцевих ЗМІ та соцмережах поширюється інформація про те, що нетверезого правоохоронця з місця події нібито оперативно забрали його друзі, а за кермо іномарки, яка була учасником ДТП, сів інший чоловік.

Триває досудове розслідування. У патрульній поліції інцидент наразі не коментують.