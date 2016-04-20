Чубаров: у Криму під репресії окупаційної влади можуть потрапити більше 2,5 тисяч членів Меджлісу

Про це в ефірі на телеканалі 112 Україна заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"У нас є більш ніж 250 Меджлісів, це селищні, міські, сільські і все це налічує більш ніж 2500 людей, але все це обрані кримськими татарами люди. І тепер, якщо це рішення окупаційної влади, що саме по собі буде злочинним, але вони його будуть реалізувати, оскільки вони контролюють Крим, якщо вони вважатимуть це рішення безпосередньо щодо людей, то вони повинні як мінімум репресувати 2500 людей, бо вони з їхніми підходами є екстремістами", - сказав Чубаров.

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Він також повідомив, що кримського журналіста Миколу Семену відпустили з допитів.

"Я не знаю, до якої прірви буде доходити окупаційна влада, сьогодні в Криму проводили обшук у журналіста Миколи Семени. І сьогодні після багатогодинних допитів його відпустили під підписку про невиїзд, тобто він вже став заручником у закритому Криму, і це те, що очікує сотні людей, які будь-яким способом дадуть привід для окупаційної влади думати, що ці люди не є лояльними до Росії", - повідомив голова Меджлісу.

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Раніше УНІАН повідомляв, що російська влада внесла Меджліс кримськотатарського народу в список громадських об'єднань і релігійних організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності".

Раніше, так звана "прокурор" окупованого Росією українського півострова Крим Наталія Поклонська вирішила "призупинити" діяльність Меджлісу кримських татар.