У Києві стартував VI Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" (фоторепортаж)

Як зазначають організатори, місія "Книжкового Арсеналу" - сприяти розвитку українського літературно-мистецького середовища та книжкового ринку шляхом міжнародного обміну й поширення найкращих світових практик. У центрі уваги фестивалю - культурна модернізація, самоосвіта і популяризація читання. "Книжковий Арсенал" розглядає книгу не лише як інтелектуальний продукт і атрибут сучасного стилю життя, але й як сферу для інновацій, що активно взаємодіє з іншими креативними індустріями.

У 2016 році "Книжковий Арсенал", окрім чималої кількості вітчизняної літератури, презентує розширену міжнародну секцію ярмарку та сцену "Кафе Європа". Зокрема, вперше буде представлений колективний стенд німецьких видавництв та спеціальна програма у партнерстві з Франкфуртським книжковим ярмарком, за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та Гете-Інституту в Україні.

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У програмі фестивалю запланована участь відомих письменників, філософів, літературних діячів та митців з більш ніж 10 країн. Зокрема на Книжковий Арсенал завітають такі видатні автори, як Етгар Керет (Ізраїль, книга "Раптом стукіт у двері", Фоліо), Зиґмунт Мілошевський (Польща, книга "Гнів", Урбіно), Томас Главініч (Австрія, книга "Життя бажань", Книги ХХІ), Ігнасій Карпович (Польща, роман "Сонька", Комора), Каталін Доріан Флореску (Швейцарія, роман "Якоб вирішує любити", Книги-ХХІ), Карола Ханссон (Швеція, роман "Штайнгоф", Комора), інтелектуали Мішель Онфре (Франція, книга “Сила життя. Гедоністичний маніфест", Ніка-центр) та Ларс Свендсен (Норвегія, “Філософія Свободи", Видавництво Анетти Антоненко), Райнер Кунце (Німеччина, Книги ХХІ), Бернд Шухтер (Австрія, Книги ХХІ), Свенья Ляйбер (Німеччина), Манана Менабде (Грузія, роман "А час минав", Видавництво Анетти Антоненко) та інші.

Триватиме фестиваль до 24 квітня включно, щоденно з 10:00 до 20:00. Також 23 квітня відбудеться Ніч "Книжкового арсеналу" з 20:00 до 24:00.

Разовий вхідний квиток на "Книжковий Арсенал" коштує 50 гривень, пільговий – 20 гривень. Також можна купити абонемент на всі дні за 150 гривень.

Як повідомляв УНІАН, 22-24 квітня у Тернополі відбудеться Фестиваль електронної музики "Гамселить".