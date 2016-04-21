У Києві стартував VI Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" (фоторепортаж)

13:42, 21 квітня 2016
Суспільство
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У Києві на території "Мистецького арсеналу" вчора, 20 квітня, стартував вже шостий Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал".

VI Міжнародний фестиваль

Як зазначають організатори, місія "Книжкового Арсеналу" - сприяти розвитку українського літературно-мистецького середовища та книжкового ринку шляхом міжнародного обміну й поширення найкращих світових практик. У центрі уваги фестивалю - культурна модернізація, самоосвіта і популяризація читання. "Книжковий Арсенал" розглядає книгу не лише як інтелектуальний продукт і атрибут сучасного стилю життя, але й як сферу для інновацій, що активно взаємодіє з іншими креативними індустріями.

VI Міжнародний фестиваль ''Книжковий Арсенал'' стартував у ''Мистецькому Арсеналі''
VI Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" стартував у "Мистецькому Арсеналі" /  © УНІАН
VI Міжнародний фестиваль ''Книжковий Арсенал'' в Києві
VI Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" в Києві /  © УНІАН
В рамках фестивалю можна побачити книги на будь-який смак
В рамках фестивалю можна побачити книги на будь-який смак /  © УНІАН
Фестиваль обіцяє багато цікавого як для дорослих, так і для дітей
Фестиваль обіцяє багато цікавого як для дорослих, так і для дітей /  © УНІАН
Працює чимала секція для найменших читачів
Працює чимала секція для найменших читачів /  © УНІАН
Маленькі читачі на ''Книжковому Арсеналі''
Маленькі читачі на "Книжковому Арсеналі" /  © УНІАН
Усі локації тематично оформлені
Усі локації тематично оформлені /  © УНІАН
Фестиваль активно взаємодіє з іншими креативними індустріями
Фестиваль активно взаємодіє з іншими креативними індустріями /  © УНІАН
Фестиваль триватиме до 24 квітня включно
Фестиваль триватиме до 24 квітня включно /  © УНІАН
Відвідувачі розглядають книги під час відкриття VI Міжнародного фестивалю ''Книжковий Арсенал''
Відвідувачі розглядають книги під час відкриття VI Міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал" /  © УНІАН
Відвідувачі розглядають книги під час ''Книжкового Арсеналу''
Відвідувачі розглядають книги під час "Книжкового Арсеналу" /  © УНІАН
Відвідувачі розглядають книги під час ''Книжкового Арсеналу''
Відвідувачі розглядають книги під час "Книжкового Арсеналу" /  © УНІАН
Цього року ''Книжковий Арсенал'' презентує розширену міжнародну секцію ярмарку та сцену ''Кафе Європа''
Цього року "Книжковий Арсенал" презентує розширену міжнародну секцію ярмарку та сцену "Кафе Європа" /  © УНІАН
Вперше представлений колективний стенд німецьких видавництв
Вперше представлений колективний стенд німецьких видавництв /  © УНІАН
Запланована спеціальна програма у партнерстві з Франкфуртським книжковим ярмарком
Запланована спеціальна програма у партнерстві з Франкфуртським книжковим ярмарком /  © УНІАН
Фестиваль приваблює найрізноманітнішу публіку
Фестиваль приваблює найрізноманітнішу публіку /  © УНІАН
Відвідувачі розглядають книги під час ''Книжкового Арсеналу''
Відвідувачі розглядають книги під час "Книжкового Арсеналу" /  © УНІАН
Чимало уваги буде приділено українській книзі
Чимало уваги буде приділено українській книзі /  © УНІАН
На фестивалі також представлений старовинний ''Кобзар''
На фестивалі також представлений старовинний "Кобзар" /  © УНІАН
Низка авторів особисто представлять свої твори
Низка авторів особисто представлять свої твори /  © УНІАН
Усі локації тематично оформлені
Усі локації тематично оформлені /  © УНІАН
Книги на ''Книжковому Арсеналі''
Книги на "Книжковому Арсеналі" /  © УНІАН
Книги на ''Книжковому Арсеналі''
Книги на "Книжковому Арсеналі" /  © УНІАН
Місія ''Книжкового Арсеналу'' - сприяти розвитку українського літературно-мистецького середовища
Місія "Книжкового Арсеналу" - сприяти розвитку українського літературно-мистецького середовища /  © УНІАН
Відвідувачі розглядають книги під час ''Книжкового Арсеналу''
Відвідувачі розглядають книги під час "Книжкового Арсеналу" /  © УНІАН
''Книжковий Арсенал'' обіцяє насичену програму
"Книжковий Арсенал" обіцяє насичену програму /  © УНІАН
Окрім книг відвідувачам пропонують багато чого цікавого
Окрім книг відвідувачам пропонують багато чого цікавого /  © УНІАН

У 2016 році "Книжковий Арсенал", окрім чималої кількості вітчизняної літератури, презентує розширену міжнародну секцію ярмарку та сцену "Кафе Європа". Зокрема, вперше буде представлений колективний стенд німецьких видавництв та спеціальна програма у партнерстві з Франкфуртським книжковим ярмарком, за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та Гете-Інституту в Україні.

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У програмі фестивалю запланована участь відомих письменників, філософів, літературних діячів та митців з більш ніж 10 країн. Зокрема на Книжковий Арсенал завітають такі видатні автори, як Етгар Керет (Ізраїль, книга "Раптом стукіт у двері", Фоліо), Зиґмунт Мілошевський (Польща, книга "Гнів", Урбіно), Томас Главініч (Австрія, книга "Життя бажань", Книги ХХІ), Ігнасій Карпович (Польща, роман  "Сонька", Комора), Каталін Доріан Флореску (Швейцарія, роман "Якоб вирішує любити", Книги-ХХІ), Карола Ханссон (Швеція, роман "Штайнгоф", Комора), інтелектуали Мішель Онфре (Франція, книга “Сила життя. Гедоністичний маніфест", Ніка-центр) та Ларс Свендсен (Норвегія, “Філософія Свободи", Видавництво Анетти Антоненко), Райнер Кунце (Німеччина, Книги ХХІ), Бернд Шухтер (Австрія, Книги ХХІ),  Свенья Ляйбер (Німеччина), Манана Менабде (Грузія, роман "А час минав", Видавництво Анетти Антоненко) та інші.

Триватиме фестиваль до 24 квітня включно, щоденно з 10:00 до 20:00. Також 23 квітня відбудеться Ніч "Книжкового арсеналу" з 20:00 до 24:00.

Разовий вхідний квиток на "Книжковий Арсенал" коштує 50 гривень, пільговий – 20 гривень. Також можна купити абонемент на всі дні за 150 гривень.

Як повідомляв УНІАН, 22-24 квітня у Тернополі відбудеться Фестиваль електронної музики "Гамселить".

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