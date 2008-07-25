Семенюк: конкурс з продажу Криворіжсталі закінчиться через 22 роки

Відсутність чіткого і жорсткого контролю з боку держави за виконанням інвестиційних зобов‘язань – це надання переваг переможцю конкурсу порівняно з іншими його учасниками, і Фонд не може цього допустити.

Так голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО прокоментувала ситуацію з ВАТ “Арселор Міттал Кривий Ріг”, повідомляється в прес-релізі СПУ, переданому УНІАН.

“Сьогодні прем‘єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО каже, що конкурс з продажу акцій “Криворіжсталі” пройшов прозоро і відкрито, тому немає жодних підстав для повернення підприємства у державну власність. Хочу нагадати ТИМОШЕНКО, що на даний момент відбувся тільки продаж, конкурс фактично ще не закінчився, і закінчиться тільки через 22 роки, коли закінчиться контроль Фонду за виконанням інвестиційних зобов‘язань”, - сказала голова ФДМУ.

За її словами, складовими конкурсу є підготовка до нього, сам продаж і контроль за інвестзобов‘язаннями. “Тому про прозорість приватизації можна буде говорити тільки тоді, коли всі до єдиного зобов‘язання будуть виконані інвестором у повній відповідності до самого договору та до законодавства України”, – заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Вона зазначила, що сьогоднішні дії власників підприємства кидають тінь на чесність і прозорість конкурсу, і цього не можна допустити. “Тому Фонд наполягає на безперечному виконанні всіх зобов‘язань, щоб можна було з певністю сказати, що процес приватизації відбувається справді прозоро і відкрито”, - додала вона.

“І ще. Участь у конкурсі брав не тільки “Міттал Стіл”, а й інші компанії, які розраховували, що крім ціни за пакет, їм доведеться ще вносити кошти у виконання інвестиційних зобов‘язань. Сьогодні переможець конкурсу і власник “Криворіжсталі” не виконує 4 пункти, значить, від нього надходять менші кошти у підприємство, ніж передбачалося під час самого конкурсу.

Не виключено, що якби цих пунктів, на яких власник «економить», не було на етапі конкурсу, ціна на акції була б вищою, і отримали б у бюджет значно більше коштів. І переможцем конкурсу, наприклад, стала б інша компанія, або, принаймні, більше компаній взяли участь у цьому конкурсі.

Тому невиконання інвестиційних зобов‘язань, і ще гірше - відсутність чіткого і жорсткого контролю з боку держави за їх виконанням – це все елементи непрозорості приватизації”, - наголосила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Вона зазначила, що Фонд цього допустити не може. “І якщо Фонд не буде займати чітку позицію, то це тільки викличе обурення інших учасників конкурсу, і не виключено, що вони самі подадуть у суд і на Фонд, і на уряд з тим, щоб визнати приватизацію недійсною, через те, що надаються переваги іншій компанії, а саме переможцю конкурсу”, – підкреслила керівник Фонду.