Мобілізовані ФОПи можуть не сплачувати податки: які пільги передбачені

Пільга діє навіть за наявності найманих працівників або продовження отримання доходу під час служби.

Фізичні особи-підпримці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які стали на захист України, мають право на податкові пільги.

Як повідомила Державна податкова служба, такі пільги надаються підприємцям, які були призвані під час мобілізації або проходять військову службу за контрактом. При цьому важливо, щоб вони були зареєстровані як ФОП або самозайняті особи ще до моменту призову чи укладення контракту.

На весь період військової служби (але не раніше 24 лютого 2022 року) такі особи звільняються від обов’язку:

нараховувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, військовий збір та єдиний внесок за себе;

подавати податкову звітність із цих податків.

"Пільга діє, навіть якщо у вас є наймані працівники або ви продовжуєте отримувати дохід від господарської діяльності під час служби", - наголосили у ДПС.

Звільнення починається з першого числа місяця, в якому таку особу призвали або був підписаний контракт, і триває до останнього дня місяця, в якому відбулася демобілізація.

Щоб скористатися правом на звільнення від податків, необхідно надати до податкової служби зі місцем реєстрації копію військового квитка (або іншого документа, що підтверджує призов на військову службу), копію контракту (за умови відсутності у контролюючому органі відомостей про мобілізацію або укладення контракту).

Податки в Україні – інші новини

Електрокари можуть обкласти щомісячним податком у розмірі до 4 тисяч гривень залежно від вартості авто, заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Водночас голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що наразі запровадження такого податку профільним комітетом не розглядається.

Європейський Союз розглядає можливість запровадження жорсткіших умов для кредиту Україні на 90 мільярдів євро, зокрема зробити частину виплат залежною від впровадження непопулярних податкових змін для бізнесу. Йдеться про запровадження 20% ПДВ для ФОПів із річним доходом понад 4 млн грн.

