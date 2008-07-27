На півдні, сході та у центрі України очікуються сильні зливи
11:18, 27 липня 2008Суспільство
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Оголошено штормове попередження
Сьогодні до кінця доби у південній та східній частині України, у Дніпропетровській та Кіровоградській областях, вночі 28 липня у Криму, Приазов’ї та східних областях місцями сильні зливи, грози, град, шквали 15-20 м/с.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вдень 29 липня у Криму та східних областях місцями очікуються грози.
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