Джигурда і Конкін завітають до Макіївки на Дні Ханжонкова

9-10 серпня в Макіївці Донецької області, на батьківщині великого кінематографіста Олександра Ханжонкова, відбудеться VII культурна акція «Дні Ханжонкова».

Як повідомили УНІАН в інформаційно-аналітичному відділі Макіївської міськради, в дні 131-ої річниці від дня народження засновника кіно Макіївку відвідає делегація кінематографістів України і Росії. У складі делегації кінорежисер, продюсер Оксана БАЙРАК, актори театру і кіно – народний артист України Володимир ТАЛАШКО, народні артисти Росії Микита ДЖИГУРДА і Володимир КОНКІН.

Гості відвідають Свято-Георгіївський собор у Макіївці, школу мистецтв ім. О.Ханжонкова, проведуть на малій батьківщині кінематографіста (у селищі Ханжонково) творчі зустрічі, присвячені дню народження відомого кінодіяча.

У селищі Ханжонково, в ДК ім. 50-річчя радвлади, пройде демонстрація документального фільму про О.Ханжонкова.

Довідка УНІАН. О.Ханжонков народився 8 серпня (26 липня за старим стилем) 1877 року в селі Ханжонковка (нині селище Ханжонково Донецької області) в сім`ї збіднілого поміщика. У 1896 році закінчив Новочеркаське козаче юнкерське училище і був прийнятий у чині підхорунжого в Донський козачий полк. У 1905 році в чині підосавула звільнився у запас за станом здоров`я, одержавши 5 тисяч рублів. Цю суму О.Ханжонков вклав у кінопромисловівсть, ставши пайовиком московської компанії «Гомон і Сіверсен», яка незабаром влилася в його власне підприємство.

Весною 1906 року створюється Торговий дім «Е.Ош і О.Ханжонков», метою якого був прокат в Росії зарубіжних кінофільмів і створення кінострічок.

Влітку 1907 року О.Ханжонков починає зйомки вітчизняної картини «Палочкін і Галочкін», яка, проте, закінчена не була.

2 січня 1909 року (20 грудня 1908 року за старим стилем) виходить на екрани перша художня продукція ательє Ханжонкова - фільм «Драма в таборі підмосковних циганів». Потім виходять фільми «Пісня про купця Калашникова», «Російське весілля XVI сторіччя», «Ванька-ключник» й інші.

У 1911 році на екрани виходить перший в Росії повнометражний фільм «Оборона Севастополя», спільно поставлений О.Ханжонковим і Гончaровим.

У 1912 році компанія випускає в прокат перший у світі мультфільм, знятий у техніці об`ємної анімації - «Прекрасна Люканида, або Війна вусанів з рогачами».

Навесні 1917 року О.Ханжонков разом із більшістю співробітників своєї компанії виїжджає до Криму, де організовує повноцінне кіновиробництво в Ялті, і протягом декількох років продовжує випускати фільми.

Після розгрому армії Врангеля у листопаді 1920 року О.Ханжонков виїжджає до Константинополя, потім до Мілана і Відня, де намагається відновити кіновиробництво.

У 1923 році до О,Ханжонкова звертаються представники акціонерного товариства «Русфільм» з пропозицією повернутися на батьківщину, і він пропозицію приймає. «Русфільм» закривається, і кінематографіст якийсь час працює консультантом «Держкіно», а потім завідуючим виробництвом «Пролеткіно».

У 1926 році О.Ханжонков разом із групою керівників «Пролеткіно» був заарештований по кримінальній справі про фінансові зловживання в цій організації. У результаті, зважаючи на відсутність доказів вини, він був звільнений, проте одержав заборону на роботу в кінематографі і був позбавлений політичних прав. Через це, а також через різке погіршення здоров`я О,Ханжонков переїхав з Москви до Ялти.

У 1934 році був реабілітований і одержав урядову персональну пенсію.

Під час німецької окупації Криму в 1941-1944 роках, прикований до інвалідного візка, О.Ханжонков залишався в Ялті.

Помер А.Ханжонков 26 вересня 1945 року.